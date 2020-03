Θεσσαλονίκη

Θανατηφόρα παράσυρση γυναίκας από ΙΧ

Τραγικό θάνατο βρήκε η γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Την τελευταία της πνοή στην άσφαλτο άφησε 62χρονη, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, όταν παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή της λεωφόρου Γεωργικής Σχολής και της οδού Λητούς.

Τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνά η υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης