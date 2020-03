Θεσσαλονίκη

Παραχωρεί το διαμέρισμά του σε ιατρικό προσωπικό: Αυτό μπορώ να κάνω για να ανταποδώσω το καλό (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Συγκινημένος από τον αγώνα που δίνουν γιατροί και νοσηλευτές ένας ακόμα ιδιοκτήτης διαμερίσματος το παραχωρεί σε εργαζόμενους στο χώρο της Υγείας.