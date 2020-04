Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πυροσβέστης κάνει ΚΑΡΠΑ σε σκύλο (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Αφού απεγκλώβισαν ανήλικο από φλεγόμενο διαμέρισμα, οι πυροσβέστρες προσπάθησαν να σώσουν τον σκύλο, που δηλητηριάστηκε από τις αναθυμιάσεις.

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, πολυκατοικίας της οδού Αμφιπόλεως, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά εντός της οικίας βρισκόταν μόνος του ένας 13χρονος ο οποίος είχε εγκλωβιστεί στο πίσω μπαλκόνι.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική και απομάκρυνε από το διαμέρισμα τον ανήλικο.

Οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά, η οποία προκάλεσε ζημιές στον χώρο της κουζίνας.

Η φωτιά ξεκίνησε από το μάτι της κουζίνας όταν ο ανήλικος επιχείρησε να μαγειρέψει.

Για αρκετή ώρα προσπαθούσαν να κρατήσουν στη ζωή το σκυλάκι της οικογένειας, κάνοντας του ΚΑΡΠΑ, το άτυχο ζώο όμως δυστυχώς κατέληξε.