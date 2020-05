Μαγνησία

Βόλος: Με “μάχη” για ένα ποτό το τέλος της καραντίνας (εικόνες)

Εικόνες συνωστισμού στη θεσσαλική πόλη το πρώτο βράδυ μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.

Οι κάτοικοι του Βόλου το έριξαν πραγματικά «έξω» το πρώτο βράδυ «ελευθερίας».

Πλήθος κόσμου συνέρρευσε στο μπαρ που άνοιξε μόνο για να δώσει κοκτέιλ take away.

Ο συνωστισμός, βέβαια, προκάλεσε και την παρέμβαση της Αστυνομίας, αφού περιπολικό έφτασε στο σημείο για συστάσεις στην τήρηση των αποστάσεων.

Φωτογραφίες: thenewsapaper.gr