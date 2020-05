Ηράκλειο

Τσαντάκιας έστειλε γυναίκα στο νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ήθελε να της κλέψει την τσάντα και την... έστειλε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα.

Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο μεταφέρθηκε μία νεαρή γυναίκα η οποία δέχτηκε επίθεση από τσαντάκια στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 38χρονη το μεσημέρι του Σαββάτου, περπατούσε αμέριμνη στην οδό Μπιζανίου όταν άγνωστος άνδρας επιχείρησε να της αρπάξει την τσάντα της.

Μαζί όμως με την τσάντα ο δράστης παρέσυρε και την ίδια, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε προφυλακτήρα σταθμευμένου οχήματος και να τραυματιστεί σοβαρά στο πρόσωπο καθώς επίσης και σε χέρια και πόδια. Πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο ειδοποίησαν αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την αστυνομία.

Η 38χρονη μετά τις πρώτες βοήθειες που δέχθηκε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έσπευσε αμέσως στο σημείο, διεκομίσθη στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης οι οποίοι με τις περιγραφές των αυτοπτών μαρτύρων κατάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα, να τον εντοπίσουν και να τον μεταφέρουν στο αστυνομικό Μέγαρο για αναγνώριση και κατάθεση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για ένα νεαρό, γνώριμο των διωκτικών αρχών, ο οποίος μάλιστα πριν λίγες ημέρες είχε ξανασυλληφθεί για το ίδιο αδίκημα.

Πηγή: cretapost