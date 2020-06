Χίος

Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες στα Ψαρά (εικόνες)

Μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστών και εθελοντών για να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο.



Μάχη με τις φλόγες έδιναν όλο το βράδυ πυροσβέστες και εθελοντές προκειμένου να περιορίσουν την φωτιά που είχε ξεσπάσει από το απόγευμα του Σαββάτου στα Ψαρά.



Η φωτιά, που τέθηκε υπό μερικό έλεγχο το πρωί της Κυριακής, έκαψε χορτολιβαδική έκταση και λόγω των ισχυρών νότιων ανέμων έντασης 6-7 μποφόρ πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Σύμφωνα με το Σταθμό Αιγαίου της ΕΡΤ ο Δήμος με το ένα πυροσβεστικό όχημα που διαθέτει και εθελοντές προσπάθησαν να περιορίσουν τη φωτιά και κυρίως να αποτρέψουν να οδηγηθεί προς το μοναστήρι της Παναγιάς.

Για την κατάσβεσή της και μέχρι να πέσει το σκοτάδι συμμετείχαν πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου καναντέρ, και ένα ελικόπτερο super puma που μετέφερε πεζοπόρο τμήμα εννέα ατόμων από την Πυροσβεστική υπηρεσία Χίου.

Νωρίς χθες το απόγευμα σκάφος του Λιμενικού Σώματος επιχείρησε να μεταφέρει το πεζοπόρο τμήμα αλλά στάθηκε αδύνατο να προσεγγίσει τα Ψαρά λόγω καιρού. Χθες με το πλοίο της γραμμής PSARA GLORY, αποβιβάστηκαν στα Ψαρά τρία πυροσβεστικά οχήματα από τη Χίο.