Θεσσαλονίκη

Ψωμιάδης στον ΑΝΤ1: Από την κόρη κατά βάση τα θανατηφόρα πλήγματα στον πατέρα της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δικηγόρος της μάνας και της κόρης που ομολόγησαν τη δολοφονία του 49χρονου πατέρα στη Θεσσαλονίκη.

Για έγκλημα που έγινε εν βρασμώ ψυχής έκανε λόγο ο δικηγόρος της μητέρας και της κόρης που ομολόγησαν τη δολοφονία του πατέρα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Όπως αποκάλυψε ο Ιάκωβος Ψωμιάδης, ήταν η κόρη αυτή που «κατά βάση επέφερε τα πλήγματα» στον 49χρονο.

Περιγράφοντας τη στιγμή του εγκλήματος είπε πως, έγινε μόλις η γυναίκα πληροφορήθηκε την κακοποίηση της κόρης της από τον πατέρα της.

«Εκείνο που οδήγησε στη δολοφονία ήταν η αποκάλυψη», σημείωσε χαρακτηριστικά ο συνήγορος.

Στάθηκε, πάντως, και στην κακοποίηση που είχε υποστεί η 46χρονη από τον εν διαστάσει σύζυγό της, αφού όπως είπε υπάρχουν και στοιχεία ότι είχε στο παρελθόν φιλοξενηθεί σε ξενώνες για κακοποιημένες γυναίκες.

«Έχει περάσει πολλά», ανέφερε για το παρελθόν της γυναίκας με το θύμα.

Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός ότι η γυναίκα επέστρεψε στον άνδρα που την κακοποιούσε, αφού είχε χωρίσει από αυτόν και είχε κάνει ένα παιδί με άλλον άνδρα, τόνισε ότι, «δεν είναι δυνατόν να αναμένουμε από το θύμα ενδοοικογενειακής βίας να περιμένουμε να σκέφτεται όπως εμείς».

Περιέγραψε δε μία κατάσταση κατά την οποία η 46χρονη κυριεύονταν από «έντονη ψυχολογική ανασφάλεια, οικονομικό και ιατρικό πρόβλημα».