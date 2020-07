Χίος

Μεγάλη φωτιά στη Χίο

Σε ύφεση η πυρκαγιά στο νησί. Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών κατάφεραν να σώσουν τους οικισμούς που απειλήθηκαν.

Σε ύφεση είναι πλέον η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε, το πρωί της Τετάρτης, στα Καμποχώρια της Χίου.

Εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και εθελοντές περιόρισαν τη φωτιά με αποτέλεσμα στις 2 το μεσημέρι. να μην υπάρχει ενεργό μέτωπο.

Οι υπεράνθρωπες προσπάθειες της Πυροσβεστικής προστάτευσαν τελικά τους οικισμούς που κινδύνευσαν λόγω των ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με το Ράδιο Αλήθεια της Χίου, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά στο σχολείο Βαβύλων και έφτασε να απειλεί τους οικισμούς Σκλαβιά και Θολοποτάμι. Τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης ανέφεραν ότι υπήρχαν επιπλέον ένα με δυο μέτωπα στην ευρύτερη περιοχή, με το ένα εξ αυτών να εντοπίζεται στην Καρδαμάδα.

Λίγο μετά τις 12:00, ωστόσο, λόγω της έντασης των ανέμων και του μεγέθους της φωτιάς, δόθηκε εντολή ώστε οι κάτοικοι των οικισμών Θολοποτάμι και Σκλαβιάνα να βρίσκονται σε ετοιμότητα να εκκενώσουν τους οικισμούς αν παραστεί ανάγκη. Τις προσπάθειες των πυροσβεστών συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρα οχήματα των ΟΤΑ.

Να σημειωθεί ότι εκτός από τους πυροσβέστες, στην περιοχή επιχειρούσαν μονάδες της αστυνομίας και του στρατού.

Σε ό,τι αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων προς την περιοχή, σύμφωνα με το Astraparis, γίνεται εκτροπή μέσω της Καλλιμασιάς, προκειμένου να είναι ελεύθερη η διέλευση πυροσβεστικών οχημάτων και άλλων οχημάτων έκτακτης ανάγκης.