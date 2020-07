Θεσσαλονίκη

Εμπρησμός μοτοσικλέτας τα ξημερώματα

Από τη φωτιά που ξέσπασε προκλήθηκαν φθορές σε δύο αυτοκίνητα και στην πρόσοψη ισόγειου μη μισθωμένου επαγγελματικού χώρου.

Στις φλόγες τυλίχθηκε, τα ξημερώματα της Τετάρτης, μηχανή μεγάλου κυβισμού στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο πριν τις 2.00 το πρωί, άγνωστος περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό μοτοσικλέτα που ήταν σταθμευμένη στο πεζοδρόμιο της οδού Αναλήψεως και στη συνέχεια την πυρπόλησε.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από την Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Πηγή: thestival.gr