Θεσσαλονίκη: 'Εκλεισε τμήμα της Βενιζέλου (εικόνες)

Κυκλοφοριακό χάος και ανασφάλεια στους επιχειρηματίες της περιοχής, από το νέο κλείσιμο της κεντρικής οδού, λόγω έργων.

Κλειστό θα παραμείνει από σήμερα και για τουλάχιστον έναν χρόνο το τμήμα της οδού Βενιζέλου, από την Ερμού ως την Εγνατία, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, λόγω εργασιών για το μετρό.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεκόπη από νωρίς το πρωί, ενώ η κίνηση των πεζών από το σημείο δεν επηρεάζει.

Στο πλαίσιο αυτής της τροποποίησης η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε τα νέα μέτρα για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα. Συγκεκριμένα η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακείμενων οδών, ενώ εξαίρεση οι κινήσεις οχημάτων έκτακτης ανάγκης αλλά και διενέργειες που αφορούν την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών.

Σύμφωνα με την Αττικό Μετρό Α.Ε., στο αποκλεισμένο τμήμα της Βενιζέλου και στις κάθετες οδούς που οδηγούν σε αυτό (Παπαδοπούλου και Σολωμού) θα υπάρχει πρόβλεψη για εξυπηρέτηση των παρόδιων επιχειρήσεων καθώς και για τις κινήσεις οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

