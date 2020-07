Κορινθία

Καταστροφική φωτιά στις Κεχριές Κορινθίας (εικόνες)

Τιτάνιος ο αγώνας των ισχυρότατων δυνάμεων πυρόσβεσης. Απο αέρος κάνουν ρίψεις νερού 8 ελικόπτερα κια 6 αεροπλάνα. Μεγάλες φωτιές μαίνονται και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε στις Κεχριές Κορινθίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ένα από τα από τα επικίνδυνα μέτωπα είναι σε χαράδρα πάνω από τον οικισμό Γαλατάκι και Ζίμενς, με τη φωτιά να καίει κοντά σε σπίτια.

Σύμφωνα με το korinthostv, η φωτιά κατευθύνεται προς Αθίκια Κορινθίας και δόθηκε εντολή εκκένωσης του χωριού. Στο σημείο πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι δυσχαιρένουν το έργο της πυροσβεστικής.

Ήδη τρεις οικισμοί και μία κατασκήνωση, που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο της πυρκαγιάς στις Κεχριές Κορινθίας, έχουν εκκενωθεί. Οι κάτοικοι των οικισμών Άγιος Κωνσταντίνος, Γαλατάκι και Ζίμενς έχουν μεταφερθεί σε ασφαλές μέρος κοντά σε παραλιακή περιοχή. Σε ασφαλές σημείο έχουν μεταφερθεί και τα παιδιά που φιλοξενούνται στην κατασκήνωση που λειτουργεί στην περιοχή.

Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο που τράβηξε χειριστής πυροσβεστικού ελικοπτέρου, η φωτιά συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη επικουρούμενη από τους πολύ ισχυρούς ανέμους που πνέουν στη περιοχή, έχοντας μέτωπο πολλών χιλιομέτρων. Οι δε καπνοί έχουν «κρύψει» τον ουρανό και φαίνονται από πολύ μακρινή απόσταση.

Οι δυνάμεις που ρίχτηκαν απο την πρώτη στιγμή στην μάχη με τις φλόγες ενισχύονται διαρκώς.

Στις 18:00 της Τετάρτης επιχειρούσαν 143 πυροσβέστες με 42 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, το ΜΕΤΠΕ, εθελοντές δασοπυροσβέστες, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Ααπό αέρος συνδράμουν στην κατάσβεση 8 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν καεί δύο σπίτια και απειλούνται αρκετά ακόμη. Εξαιτίας της πυρκαγιάς έχει κλείσει ο δρόμος προς την Επίδαυρο.

Επικεφαλής των δυνάμεων που επιχειρούν στις Κεχριές είναι ο διοικητής της Περιφέρειας Πελοποννήσου αρχιπύραρχος Θανάσης Κολυβήρας, ενώ στην Κορινθία βρίσκεται ήδη ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος Στέφανος Κολοκούρης, ενώ μετέβη στην περιοχή και ο Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με τον κλαδάρχη επιχειρήσεων ΠΣ υποστράτηγο Γ. Πουρνάρα.

Μεγάλη και αντίξοη, λόγω των ισχυρών ανέμων, μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις και σε άλλες περιοχές.

Στην Αρχαία Ολυμπιία η φωτιά μαίνεται ανεξέλεκτη, ενώ αργά το απογευμα ξέσπασε πυρκαγιά στην Χαιρώνεια Βοιωτίας, στην κατάσβεση της οποίας συμμετέχουν 36 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 1 αεροπλάνο.

Λίγο μετά τις 16:00 φωτιά εκδηλώθηκε φωτιά και σε δασική έκταση στην Φθιώτιδα. Άμεσα κινητοποίηθηκαν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 2 αεροπλάνα.

Νωρίτερα είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, για την κατάσβεση της οποίας επιχειρούν απο την πρώτη στιγμή 42 πυροσβέστες με 16 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρου τμήματος και 1 ελικόπτερο, ενώ την προσπάθεια κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Από το μεσημέρι ειναι σε εξέλιξη και μεγάλη πυρκαγιά στο Πεταλίδι Μεσσηνίας.

Φωτογραφίες: korinthostv.gr