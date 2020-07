Κεφάλλονια

Φωτιά στην Κεφαλονιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας...

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Ειρήνη στην Κεφαλονιά.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες, 10 οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων...

Σύμφωνα με πληροφορίες του INKEFALONIA.GR το μέτωπο είναι αρκετά μεγάλο, ενώ οι άνεμοι που πνέουν δυσχεραίνουν την κατάσβεση.