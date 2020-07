Ηράκλειο

Τον μαχαίρωσαν μέσα στο σπίτι του

Aιματηρή συμπλοκή στο Τυμπάκι. Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα κίνητρα των δραστών.

Αιματηρή συμπλοκή μεταξύ τριών ατόμων σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Τυμπάκι, με αποτέλεσμα το ένα εξ αυτών να τραυματιστεί και να μεταφερθεί στο Νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Συγκεκριμένα δύο άτομα, μπήκαν στο σπίτι ενός αλλοδαπού, με καταγωγή από το Πακιστάν, και τον τραυμάτισαν με μαχαίρι.

Ο αλλοδαπός μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, απ’ όπου και λίγη ώρα αργότερα αναχώρησε με ράμματα.

Οι Αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τα δύο άτομα που επιτέθηκαν στον άτυχο άνδρα, ενώ συνελήφθη και ο τραυματίας, καθώς δεν κατείχε τα απαραίτητα χαρτιά παραμονής του στην χώρα, όπως μεταδίδει το neakriti.gr

Η υπόθεση διερευνάται ενώ άγνωστα παραμένουν τα αίτια πρόκλησης του αιματηρού περιστατικού.