Κρούσμα κορονοϊού στις φυλακές Κομοτηνής

Ο κρατούμενος κρατείται σε ειδικό χώρο εντός των φυλακών.

Επιβεβαιωμένο κρούσμα κορονοϊού εντοπίστηκε στις φυλακές Κομοτηνής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του xronos.gr, το κρούσμα αφορά σε Έλληνα κρατούμενο ηλικίας περί των 27 ετών.

Ο φυλακισμένος κρατείται πλέον σε ειδικό χώρο εντός των φυλακών και γίνονται οι αρμόδιες ενέργειες.