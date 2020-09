Δωδεκανήσα

Τροχαίο σοκ: ανατροπή οχήματος σε γκρεμό (εικόνες)

Πώς κατέληξε το όχημα στον γκρεμό. Ποια η κατάσταση της υγείας οδηγού και επιβαινόντων.

Τρομακρικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στη νέα περιμετρική οδό της Ρόδου, όταν αυτοκίνητο βρέθηκε εκτός δρόμου.

Συγκεκριμένα, ο οδηγός, για άγνωστο ακόμα λόγο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, στο οποίο βρίσκονταν ακόμα δύο επιβαίνοντες, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στα βράχια και να αναποδογυρίσει.

Στο νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκαν προληπτικά τόσο ο οδηγός όσο και οι άλλοι δύο επιβαίνοντες.

Πηγή: rodiaki.gr