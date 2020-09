Ξάνθη

Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση 14χρονης

Τι υποστηρίζει η οικογένεια του κοριτσιού. Έκκληση από την μητέρα σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Αγωνιούν οι γονείς της 14χρονης Ραφαηλίας από την Ξάνθη, που τα ίχνη της χάθηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εδώ και δύο εβδομάδες. Το κοριτσάκι αναζητούν οι διωκτικές αρχές, amber alert έχει εκδόσει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και η μητέρα της κάνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με την αστυνομία.

Στις 24 Αυγούστου η ανήλικη ζήτησε χρήματα από τη γιαγιά της για να κάνει ψώνια. Έφυγε απο το σπίτι και δεν επέστρεψε. Λίγες ημέρες αργότερα άρχισε να τηλεφωνεί στους δικούς της.

Η οικογένεια θεωρεί πως το κλειδί της εξαφάνισης κρύβεται σε έναν ενήλικα φίλο της 14χρονης. Υποστηρίζουν πως ίσως έφυγε μαζί του, παρά τη θέληση της όμως.

Οι γονείς, έχουν δώσει καταθέσεις στις αστυνομικές αρχές κι έχουν καταθέσει και μήνυση κατά πάντως υπεύθυνου.