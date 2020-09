Θεσπρωτία

Σαγιάδα: είχαν γεμάτο το πορτ-μπαγκάζ με χασίς (εικόνες)

Μεγάλη ποσότητα ινδικής κάνναβης εντοπίστηκε κατά τον έλεγχο των Αρχών.

Περίπου 57 κιλά ακατέργαστης κάνναβης εντοπίστηκαν σήμερα (13-09-2020) το πρωί στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας, ύστερα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας σε αυτοκίνητο που επέβαιναν δύο Έλληνες, οι οποίοι συνελήφθησαν.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για κατοχή, μεταφορά και διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα, οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν για έλεγχο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οι δύο συλληφθέντες.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν στο χώρο των αποσκευών του αυτοκινήτου 19 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους -56- κιλών και -900- γραμμαρίων.

Κατασχέθηκαν επίσης:

το παραπάνω αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του συλληφθέντος οδηγού,

χρηματικό ποσό -150- ευρώ και

κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσπρωτίας, ενώ προανάκριση ενεργήθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηγουμενίτσας.