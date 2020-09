Φθιώτιδα

Φωτιά στον Γοργοπόταμο

Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Γοργοπόταμου.

(φωτογραφία αρχείου)

Φωτιά εκδηλώθηκε σε χορτολιβαδική έκταση της περιοχής του Γοργοπόταμου.

Στο σημείο έσπευσαν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρο τμήμα.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις δύο αεροσκάφη.

