Ηλεία

Σπίτι έγινε παρανάλωμα του πυρός (εικόνες)

Ολοσχερής καταστροφή του σπιτιού, παρά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Στις φλόγες παραδόθηκε το βράδυ της Κυριακής σπίτι στο χωριό Πράσινο του δήμου Πύργου Ηλείας.

Παρά την άμεση επέμβαση των επτά πυροσβεστών, που επιχείρησαν με τρία οχήματα, το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς.

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, το παλιό σπίτι συνολικής έκτασης 40τμ. αποτελεί ιδιοκτησία της Μητρόπολης Ηλείας και ήταν ακατοίκητο, με έναν Βούλγαρο και τη σύζυγό του να μένουν σε ένα χαγιάτι εκτός αυτού.

Το ζευγάρι κατάφερε να απομακρυνθεί, χωρίς να κινδυνέψει η ζωή του.

Πηγή: ilialive.gr, patrisnews.gr