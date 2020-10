Ρεθύμνου

Μπαλκόνι έπεσε σε αυτοκίνητα σταθμευμένα σε πεζοδρόμιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκάρουν οι εικόνες από την κατάρρευση μπαλκονιού και από όσα χειρότερα θα μπορούσαν να συμβούν.

Καταστροφές και προκάλεσε η πτώση μπαλκονιού, σε κεντρικό σημείο του Ρεθύμνου το απόγευμα της Τετάρτης, στο ύψος του Κουμπέ κοντά στο στρατόπεδο.

Το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου κατέρρευσε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής αιτίες, καταπλακώνοντας και τα δύο αυτοκίνητα της ιδιοκτήτριας του σπιτιού, τα οποία ήταν σταθμευμένα ακριβώς από κάτω.

Η πτώση του μπαλκονιού προκάλεσε καταστροφές στα οχήματα, ωστόσο ευτυχώς την ώρα εκείνη δεν περνούσε κάποιος πεζός από το σημείο.

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού βρισκόταν μέσα μαζί με το παιδί της, ενώ το ισόγειο του κτηρίου είναι άδειο και δεν υπήρξαν περαιτέρω προβλήματα.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαίας, για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας των οχημάτων, αφού επικράτησε αναστάτωση.

Πηγή: neakriti.gr