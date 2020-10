Πιερία

Διαπληκτισμός κατέληξε σε τραγωδία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία από την αιματηρή συμπλοκή σε πάρκο που κατέληξε στον θάνατο ενός άνδρα.

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κατερίνης μετά το αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, στο δημοτικό πάρκο της Κατερίνης.

Ένας 33χρονος, μετά από διαπληκτισμό τραυμάτισε με μαχαίρι στην καρωτίδα έναν 32χρονο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Κατερίνης, όπου και κατέληξε μία ώρα μετά.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τον 33χρονο δράστη, ο οποίος και θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κατερίνης.

Την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας έκανε η Αστυνομική Διεύθυνση Κατερίνης που διενεργεί και την προανακριση.

Φωτογραφίες: pierianews.gr