Λέσβος

Μυτιλήνη: 90χρονη νίκησε τον κορονοϊό

Η ηλικιωμένη νοσηλεύτηκε επί εβδομάδες στο νοσοκομείο.

(εικόινα αρχείου)

Μήνυμα ελπίδας σήμερα από το νοσοκομείο Μυτιλήνης τη ώρα που τα κρούσματα της νόσου του κορονοϊού καθημερινά αυξάνονται τοπικά αλλά και πανελλαδικά.

Μια 90χρονη ασθενής από κορονοϊό πήρε σήμερα εξιτήριο μετά από νοσηλεία περίπου 40 ημερών.

Ας σημειωθεί ότι μετά και το εξιτήριο της 90χρονης, στο νοσοκομείο Μυτιλήνης νοσηλεύεται πλέον μόνο ένας ασθενής από κορονοϊό ενώ μια γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου.

Από τη νόσο συνολικά στη Λέσβο έχουν καταλήξει 14 άτομα.

Πηγή: stonisi.gr