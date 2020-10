Έβρος

Τραγωδία με νεκρό βρέφος

"Έσβησε" αγγελούδι δύο μηνών. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για το τραγικό περιστατικό.

Θρήνος στην Ερέτρια από το άκουσμα της τραγικής είδησης για τον αιφνίδιο θάνατο μωρού δύο μηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima πρόκειται για μωρό δύο μηνών το οποίο έπαθε αναρρόφηση και μεταφέρθηκε από τους ίδιους τους γονείς στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου.

Εκεί οι γιατροί προσπάθησαν να του παράσχουν τις πρώτες βοήθειες δυστυχώς όμως ήταν αργά για το μόλις δύο μηνών αγοράκι αλβανικής καταγωγής.

Η σορός του άτυχου μωρού μεταφέρεται για νεκροψία – νεκροτομή.