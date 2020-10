Κορινθία

Σκυλιά δάγκωσαν στο κεφάλι παιδί (σκληρές εικόνες)

Το κοριτσάκι έπαιζε αμέριμνο στην παιδική χαρά όταν δέχθηκε μανιασμένη επίθεση από δύο σκυλιά και του κατάφεραν πολλαπλά χτυπήματα και δαγκωματιές στο κεφάλι. Η έκκληση της μητέρας.

Aπίστευτο περιστατικό συνέβη, που παραλίγο να εκτυλιχτεί σε τραγωδία, σε χωριό της Κορινθίας όταν ένα κοριτσάκι δέχθηκε μανιασμένη επίθεση από δύο δεσποζόμενα σκυλιά.

Τα ζώα, που ζύγιζαν 30 κιλά το ένα, έσυραν και τίναξαν στον αέρα το ανήλικο κοριτσάκι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί νοσηλεία σε νευροχειρουργική κλινική.

Η μητέρα του κοριτσιού, που είδε τα δύο αγριεμένα σκυλιά να επιτίθενται στο παιδί της, καταγγέλλει το περιστατικό μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο facebook, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση σε όποιον γνωρίζει τον ιδιοκτήτη των ζώων να ενημερώσει την Αστυνομία. «Ο ιδιοκτήτης στα 10 μέτρα τα φώναξε και έκανε στροφή και έφυγε. Κατάφερα να απομακρύνω από το παιδί μου τα σκυλιά με κλοτσιές και πνιγμό από το κολάρο το ένα – τον ακολούθησαν αφού συνέχιζε να τα φωνάζει. Δεσποζόμενα ελεύθερα, χωρίς λουρί. Αυτό που είδα κυρίως στο αρσενικό είναι ότι ήταν κουτάβια ακόμη, δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα γινόταν αν ήταν ενήλικα» έγραψε, μεταξύ άλλων, η μητέρα στην επιστολή που δημοσίευσε το loutrakiblog.gr.

Μάλιστα, σημείωσε πως τα δύο ζώα βρέθηκαν στα χέρια ενός ακατάλληλου ανθρώπου, πιθανόν από παράνομη εκτροφή. «Να μιλάτε όταν βλέπετε μάγκες με το σκυλί-θηρίο και τούμπανο και άγριο, όπως λένε, ελεύθερο χωρίς λουρί, να μιλάτε όταν γίνεται αυτό, γιατί το κακό δεν αργεί να φτάσει στην πόρτα όλων μας» πρόσθεσε και ζήτησε από τον κόσμο να σταματήσει να στοχοποιεί τα αδέσποτα και να καταγγέλλει τον γείτονα, τον φίλο ή τον γνωστό που αφήνουν τα σκυλιά ελεύθερα ή τα υποβάλλουν σε παράνομη αναπαραγωγή.