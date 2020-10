Αργολίδα

Νεκρός νεαρός σε τροχαίο (εικόνες)

Τραγικό θάνατο βρήκε ο 26χρονος. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Αστυνομία.

Τροχαίο δυστύχημα, με θύμα έναν 26χρονο, σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Ναυπλίου- Τολού, στην Αργολίδα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 26χρονος, εξετράπη, για άγνωστη ακόμα αιτία, από την πορεία του και στην συνέχεια προσέκρουσε σε μαντρότοιχο.

Από την πρόσκρουση, σύμφωνα με την Αστυνομία, προκλήθηκε πυρκαγιά στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματισθεί θανάσιμα ο 26χρονος οδηγός.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου.

Φωτογραφίες: argolikeseidiseis.gr