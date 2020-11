Σάμος

Σεισμός στη Σάμο: Ράγισαν καρδιές στις κηδείες του Άρη και της Κλαίρης

Ντυμένοι στα λευκά συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές είπαν το δικό τους "αντίο" στα δύο παιδιά που βρέθηκαν αγκαλιά κάτω από τα συντρίμμια. Απαρηγόρητοι οι γονείς τους...

Όσο βουβός κι αν ήταν ο πόνος για τους περισσότερους τόσο εκκωφαντικός ήταν ο σπαραγμός των συγγενών στις κηδείες του Άρη και της Κλαίρης στη Σάμο.

Ράγισαν καρδιές, σείστηκε το νησί από το τελευταίο χειροκρότημα στα δύο παιδιά, που το χτύπημα του Εγκέλαδου τα βρήκε αγκαλιά, όπως και ο θάνατος.

Οι καθηγητές τους, οι συμμαθητές τους ήταν εκεί. Ντυμένοι στα λευκά, όπως άλλωστε ζήτησε και η μητέρα της 15χρονης, για να αποχαιρετήσουν τους δύο αγγέλους. Λύγισαν οι γονείς του Άρη στην κηδεία της αγαπημένης του, απαρηγόρητοι κι οι γονείς της Κλαίρης στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου, εκεί όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία για τον 17χρονο.

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ειρωνεία από αυτό που σήμερα έπρεπε εμείς οι δάσκαλοί σου να κάνουμε, να αγωνιζόμαστε τόσα χρόνια να σου μάθουμε τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας και πώς να την χρησιμοποιείς και σήμερα να μην βρίσκουμε λόγια να σου πούμε. Να αγωνιζόμαστε χρόνια τώρα να σου μάθουμε μαθηματικά και σήμερα να μην βρίσκουμε δύναμη και τρόπο να μετρήσουμε ούτε εμείς πάνω από το 17. Να αγωνιζόμαστε τόσα χρόνια να σου μάθουμε τα μυστικά της ζωής και σήμερα να μην μπορούμε να εξηγήσουμε τι έγινε και η δική σου ζωή έπρεπε να τελειώσει τόσο σύντομα. Τόσα χρόνια δεν καταφέραμε τελικά να σου μάθουμε και πολλά ωστόσο όσο προσπαθούσαμε μαθαίναμε από εσένα τα πάντα. Μάθαμε το χαμόγελο που μας χάριζες απλόχερα πάντα, μάθαμε την αγνή ψυχή με την οποία κάθε φορά μας προσέγγιζες και στεκόσουν δίπλα στους φίλους και σε εμάς. Μάθαμε την αγάπη και το πραγματικό ενδιαφέρον για το σχολείο, και τι δεν μάθαμε από εσένα. Μόνο ένα πράγμα αγόρι μας δεν κατάφερες να μας κάνεις να μάθουμε, πως οι αγαθές ψυχές δεν φυλακίζονται σε αυτό τον κόσμο, πως οι αγαθές ψυχές μένουν για πάντα ελεύθερες και πάντα θα αναζητούν θάλασσες και ουρανούς να κατακτήσουν», ανέφερε καθηγητής του 17χρονου στον επικήδειο του.

«Σας ευχαριστούμε όλους από την καρδιά μας», είπε ο πατέρας του Άρη βγαίνοντας από την εκκλησία και ο κόσμος που είχε συγκεντρωθεί συγκινημένος ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Ο ίδιος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”, βρήκε τη “δύναμη ψυχής” να απευθύνει έκκληση για «τα ερημωμένα σπίτια που δεν γκρεμίζονται και φέρνουν την καταστροφή».

Στην κηδεία του παραβρέθηκαν επίσης η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, όπως και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ που βρήκε τα παιδιά καταπλακωμένα από τα ερείπια βρέθηκε.

Κάνεις δεν θέλει να πιστέψει το άσχημο παιχνίδι της μοίρας. Μια φίλη των παιδιών βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής από το σοκάκι της τραγωδίας. Είδε τον τοίχο να καταρρέει. Δεν είχε προλάβει να δει όμως τον Άρη και την Κλαίρη να κάθονται στα σκαλοπάτια του παλιού σπιτιού. Ίσως να προλάβαινε το χρόνο, υποστηρίζει, να είχε ειδοποιήσει τις αρχές εγκαίρως και όλα να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά

Πένθος βαρύ στη Σάμο. Μάτια βουρκωμένα. Πρόσωπα σκυθρωπά. Συναισθήματα που δεν κρύβονται καν πίσω από τις μάσκες που φορούσαν όλοι λόγω κορονοϊού. Θλίψη απέραντη στην Ελλάδα για τα δύο παιδιά που ζούσαν τον εφηβικό τους έρωτα αλλά δεν πρόλαβαν να ζήσουν τα όνειρα τους…