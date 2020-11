Αχαΐα

Κορονοϊός: νεκρός στρατιωτικός που ήταν σε καραντίνα σε σπίτι φίλου του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς έχασε τη μάχη ο άτυχος άνδρας. Τι δήλωσε ο φίλος του. Γιατί δεν νοσηλεύτηκε ποτέ.

Την τελευταία του πνοή άφησε χθες το μεσημέρι ένας 47χρονος Ανθυπασπιστής του Πολεμικού Ναυτικού στον Βόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΕΚΑΒ και την αστυνομία ειδοποίησε φίλος του 47χρονου που βρισκόταν μαζί στο σπίτι. Τόσο ο 47χρονος, όσο κα ο φίλος τους ήταν θετικοί στον κορονοϊό και βρίσκονταν σε κατ'οίκον καραντίνα.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο φίλος του, ο στρατιωτικός είχε εκδηλώσει συμπτώματα κορονοϊού, ενώ η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί σημαντικά. Ο 47χρονος δεν πρόλαβε να μεταβεί στο νοσοκομείο, ενώ αντιμετώπιζε και προβλήματα υγείας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα γίνει νεκροψία για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Πηγή: e-thessalia.gr