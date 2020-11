Φθιώτιδα

Έσπασε την καραντίνα και έπεσε τσουχτερό πρόστιμο

Βαριά "καμπάνα" σε άνδρα που έσπασε την καραντίνα την τελευταία ημέρα που έληγε...

(εικόνα αρχείου)

Δεν άντεξε την καραντίνα 55χρονος, επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος και την τελευταία ημέρα που έληγε, φέρεται να μετακινήθηκε εκτός του σπιτιού του.

Το περιστατικό αφορά άνδρα στη Σπερχειάδα που παραβίασε την καραντίνα του στις 20/11, τελευταία ημέρα που θα έληγε ο κατ’ οίκον περιορισμός και τιμωρήθηκε με διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, σύμφωνα με το lamiareoprt.gr

Επιπλέον σε βάρος του σχηματίστηκε ποινική δικογραφία από το ΑΤ Σπερχειάδας, που υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την πράξη που τον βαραίνει.