Θεσσαλονίκη

Ζέρβας στον ΑΝΤ1: “Όχι” σε άρση του lockdown αν δεν υποχωρήσει το ιικό φορτίο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αρχές Οκτωβρίου είχαμε τρία κρούσματα και σε έναν μήνα "εκτοξεύτηκαν", δήλωσε ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης. Τι είπε για το άνοιγμα των σχολείων. Τι εισηγήθηκε στον Πρωθυπουργό.