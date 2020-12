Θεσσαλονίκη

Άνοιξε για δεύτερη φορά την επιχείρησή της εν μέσω καραντίνας

27χρονη ΄"έσπασε" την καραντίνα και είχε ανοιχτό το μαγαζί της. Συνελήφθη και της επιβλήθηκε πρόστιμο 10.000 ευρώ καθώς πρόκειται για υπότροπη.

Ιδιοκτήτρια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ανατολική Θεσσαλονίκη συνελήφθη με την κατηγορία ότι λειτουργούσε την επιχείρησή της παρά την απαγόρευση που ισχύει για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Όπως έγινε γνωστό, είναι η δεύτερη φορά που παραβιάζει το συγκεκριμένο μέτρο, καθώς είχε προηγηθεί, πάλι εν μέσω «λοκντάουν», ανάλογη παραβίαση. Πρόκειται για 27χρονη, η οποία παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία. Ζήτησε και πήρε αναβολή από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης και κατόπιν αφέθηκε ελεύθερη.

Αστυνομικοί πραγματοποίησαν το απόγευμα της Τετάρτης έλεγχο στο μαγαζί της, που λειτουργεί ως καφέ-ουζερί, και διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό βρίσκονταν τέσσερα άτομα. Από την ΕΛ.ΑΣ. επιβλήθηκε εναντίον της πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, καθώς είναι υπότροπη. Την προηγούμενη φορά το πρόστιμο ήταν 5.000 ευρώ.