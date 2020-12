Κυκλάδες

Η απολογία του 20χρονου για τον φόνο του ξενοδόχου στην Σαντορίνη (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι υποστήριξε ενώπιον των ανακριτικών Αρχών για τα κίνητρα. Πως περιέγραψε την στιγμή της δολοφονίας.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε ο 20χρονος, που κρίθηκε προφυλακιστέος για την δολοφονία του ξενοδόχου στη Σαντορίνη, για οφειλή, όπως λέει ο κατηγορούμενος, 200 ευρώ.

Ο νεαρός υποστήριξε ότι επισκέφθηκε τον ξενοδόχο γιατί του χρωστούσε χρήματα από οικοδομικές εργασίες που είχε κάνει το 2019.

Όπως είπε απολογούμενος , «τον έσπρωξα για να τον απωθήσω. Ήμουν σε άμυνα γιατί δεχόμουν χτυπήματα. Έχασε την ισορροπία του και χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του σε ένα σκαλοπάτι που υπήρχε στην είσοδο του ξενοδοχείου. Ήμουν πολύ θυμωμένος και δεν ήξερα πραγματικά τι έκανα. Βρήκα ένα μπουκάλι βότκα, περιέλουσα το θύμα και έβαλα φωτιά. Είχαν σβήσει όλα. Δεν μπορώ να θυμηθώ και να καταλάβω γιατί έκανα αυτό το πράγμα».

Ο Απόστολος Λύτρας, συνήγορος του 20χρονου, δήλωσε ότι «έχουμε ήδη υποβάλει αιτήματα για να δούμε το dna στο μπουκάλι, αν δέχθηκε το χτύπημα, έχουμε ζητήσει να γίνει και αναπαράσταση».

Σύμφωνα με το δικηγόρο του, ο 20χρονος ζήτησε «συγγνώμη» και έκανε λόγο για ατύχημα και όχι για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Πηγή φωτογραφίας: cyclades24.gr