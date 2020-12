Θεσσαλονίκη

Χτύπησε αστυνομικούς για να αποφύγει τη σύλληψη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με επεισοδιακό τρόπο κατάφεραν να περάσουν χειροπέδες σε έναν 39χρονο στον Εύοσμο αστυνομικοί της ομάδας «Ζ».

Επεισοδιακή σύλληψη πραγματοποιήθηκε στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Αστυνομικοί της ομάδας «Ζ» πέρασαν χειροπέδες σε έναν 39χρονο, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε κάνναβη, μικροδέμα κάνναβης και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο 39χρονος προκειμένου να καταστρέψει αποδεικτικά στοιχεία, αποπειράθηκε να καταπιεί το μικρόδεμα κάνναβης, ενώ για να αποφύγει τη σύλληψη προέβαλε σθεναρή αντίσταση καταφέροντας χτυπήματα κατά των αστυνομικών.

Παράλληλα, ο 39χρονος πριν τη σύλληψή του έριξε στο έδαφος υπηρεσιακή μοτοσικλέτα.

Πηγή: thestival.gr