Δεν τα “κατάφερε” ο κυνηγός που δέχθηκε σφαίρα από τον αδελφό του

Θρήνος για τον άνδρα που έχασε τη ζωή του στο κυνήγι με τον αδελφό του.

Δεν τα κατάφερε ο 52χρονος κυνηγός από τους Δομιανούς Ευρυτανίας, που δέχθηκε πυροβολισμό από τον αδελφό του και κατέληξε πριν καλά - καλά περάσει το κατώφλι της ΜΕΘ Λαμίας, όπου διακομίστηκε διασωληνωμένος μετά το βαρύτατο τραυματισμό του στο κυνήγι από τον ίδιο του τον αδελφό.

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο πριν το μεσημέρι του Σαββάτου κατά τη διάρκεια κυνηγιού αγριόχοιρου στην περιοχή της Φουρνάς, με τη συμμετοχή των δύο αδελφών ηλικίας 53 και 52 ετών.

Σε μια βολή του 53χρονου, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στην Ασφάλεια Καρπενησίου, η σφαίρα εξοστρακίστηκε χτυπώντας τον 52χρονο στο κεφάλι λίγο πιο πάνω από το μάτι.

Η βολίδα του προξένησε βαρύτατη εγκεφαλική βλάβη και οι γιατροί στο ΓΝ Καρπενησίου όπου και μεταφέρθηκε, τον διασωλήνωσαν και τον έστειλαν για εντατική παρακολούθηση στη ΜΕΘ Λαμίας.

Δυστυχώς πριν μπει ουσιαστικά στη ΜΕΘ άφησε την τελευταία του πνοή βυθίζοντας στο πένθος φίλους και γνωστούς.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε ουσιαστικά κατά την πρώτη ημέρα που επετράπη και πάλι το κυνήγι. Προανάκριση διενεργεί το ΤΑ Καρπενησίου.

