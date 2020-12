Χανιά

Κορονοϊός: συναγερμός μετά από κρούσματα σε γηροκομείο

Τα κρούσματα εμφανίστηκαν σε μέλη του προσωπικού. Αγωνία για τους ηλικιωμένους τρόφιμους.

Δύο νοσηλεύτριες και μια καθαρίστρια του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων διαγνώστηκαν θετικές στον κορωνοϊό μετά τα επαναλαμβανόμενα τεστ που διενεργούνται για την ασφάλεια των ηλικιωμένων τροφίμων και του προσωπικού.

Η διοίκηση του ιδρύματος είναι σε συνεχή επικοινωνία με στελέχη του ΕΟΔΥ ενώ τα μέτρα για την προστασία των 82 τροφίμων είναι πλέον ακόμη πιο αυστηρά.

«Μετά από ένα προγραμματισμένο έλεγχο σε όλο το προσωπικό την παραμονή των Χριστουγέννων, την επομένη προέκυψε ένα θετικό κρούσμα σε εργαζόμενη καθαρίστρια. Την επομένη ο έλεγχος επαναλήφθηκε σε όλους και σε ηλικιωμένους. Για όλους βγήκε αρνητικό», ανέφερε ο γ.γ. Δήμου Χανίων κ. Γιώργος Φραγκιαδάκης.

Παρ’ όλα αυτά μια νοσηλεύτρια εμφάνισε συμπτώματα κι όταν υποβλήθηκε σε νέο τεστ βγήκε θετικό.

Την Τρίτη διαγνώστηκε και τρίτο θετικό κρούσμα σε μέλος του προσωπικό. Δεκατρείς εργαζόμενοι που είχαν έρθει σε επαφή μαζί τους μπήκαν σε καραντίνα δεκατεσσάρων ημερών.

Οι έλεγχοι στο προσωπικό είναι τις τελευταίες ημέρες συνεχείς. Σύμφωνα πάντως με τον γενικό γραμματέα του δήμου Χανίων Γιώργο Φραγκιαδάκη, τα περιστατικά δεν σχετίζονται μεταξύ τους, καθώς οι εργαζόμενες είχαν διαφορετικές βάρδιες.

Από την αρχή την πανδημίας τέθηκε σε ισχύ αυστηρό πρωτόκολλο λειτουργίας για το Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, όπως ισχύει για όλες τις δομές.

Οι τρεις εργαζόμενες νοσούν με ήπια συμπτώματα. Την προσεχή Πέμπτη είναι προγραμματισμένος και νέος έλεγχος στο προσωπικό και τους τρόφιμους.

