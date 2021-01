Φθιώτιδα

Σύλληψη “φίλου” του Αλκέτ Ριζάι

Πως βρέθηκαν οι αστυνομικοί αντιμέτωποι με τον βαρυποινίτη και τους άλλους επιβάτες πολυτελούς αυτοκινήτου.

Όταν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης σταμάτησαν το πολυτελές αυτοκίνητο για έλεγχο, μέσα στην πόλη, δεν μπορούσαν να φανταστούν τι θα ακολουθούσε.

Όλα ξεκίνησαν το μεσημέρι της Παρασκευής όταν ένα μαύρο BMW με φιμέ τζάμια τράβηξε την προσοχή των αστυνομικών ενός περιπολικού της Άμεσης Δράσης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φθιώτιδας και το σταμάτησαν για έλεγχο στη συμβολή των οδών Κύπρου και Γ. Πλατή, στη Λαμία.

Όταν άνοιξε η πόρτα του συνοδηγού οι αστυνομικοί, αλλά και όσοι πολίτες βρέθηκαν στο σημείο που παρακολουθούσαν τον έλεγχο, δεν πίστευαν στα μάτια τους. Ο συνοδηγός δεν ήταν άλλος από τον βαρυποινίτη των φυλάκων Δομοκού Αλκέτ Ριζάι.

Όπως διαπιστώθηκε από τον έλεγχο ο βαρυποινίτης κρατούμενος είχε πάρει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, ενώ οδηγός στο πολυτελές θωρακισμένο αυτοκίνητο ήταν ένα από τα πλέον γνωστά πρόσωπα στη νύχτα της Αθήνας.

Στο αυτοκίνητο επέβαινε και ένας 36χρονος, Αλβανικής υπηκοότητας, τα στοιχεία του οποίου όταν ελέγχθηκαν από τους αστυνομικούς το σύστημα χτύπησε "κόκκινο".

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport o 36χρονος ήταν καταζητούμενος για ανθρωποκτονία και άλλες κακουργηματικές πράξεις.

Ο 36χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Φθιώτιδας όπου παρέμεινε μέχρι το βράδυ, που έφτασε από την Αθήνα ειδική αστυνομική ομάδα για να τον παραλάβει.

