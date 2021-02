Ηλεία

Νέα εστία κορονοϊού σε γηροκομείο

Συναγερμός σε δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων.

Τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα σε προσωπικό και δύο ύποπτα σε τρόφιμους αποκάλυψαν τα πρώτα αποτελέσματα των rapid test που πραγματοποιήθηκαν σε δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων στη Βάρδα.

Τα τρία επιβεβαιωμένα κρούσματα βρίσκονται ήδη σε καραντίνα ενώ οι δύο ηλικιωμένοι ένας άνδρας και μια γυναίκα μεταφέρθηκαν, αργά το μεσημέρι της Τρίτης, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Πύργου.

Με απόφαση της διεύθυνσης της δομής πραγματοποιήθηκαν τεστ και στους 52 τρόφιμους, καθώς και στους περίπου 25 εργαζόμενους, και τα αποτελέσματα ναμένονται, αύριο, Τετάρτη.

Σύμφωνα με το patrisnews στη δομή τηρούνται αυστηρά όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα ενώ διεύθυνση έχει ενημερώσει όλους τους συγγενείς των τροφίμων.

ΠΗΓΗ: patrisnews.gr