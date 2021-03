Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: επεισόδια με πέτρες και χημικά

Επεισόδια σημειώθηκαν, αργά το βράδυ της Δευτέρας, έξω από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα νεαρών, που νωρίτερα είχε συγκεντρωθεί κοντά στην Καμάρα, προσπάθησε να μπει στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Αστυνομικοί επιχείρησαν να τους αποτρέψουν στην οδό Εθνικής Αμύνης έξω από τη Φιλοσοφική Σχολή με αποτέλεσμα να σημειωθούν συμπλοκές με χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Οι αστυνομικοί δέχθηκαν ακόμα και πέτρες από νεαρούς.

Έως τα ξημερώματα η κατάσταση γύρω από το Αριστοτέλειο παρέμενε τεταμένη, με τους καταληψίες να έχουν κλειστεί στην πρυτανεία μετά και από την αστυνομική επιχείρηση νωρίτερα έξω από τους χώρους του Πανεπιστημίου. Μέσω των κοινωνικών δικτύων, μάλιστα, γινόταν κάλεσμα από την πλευρά των φοιτητών για στήριξη της κατάληψης.

Αστυνομικές δυνάμεις αλλά και κλούβες των ΜΑΤ παραμένουν έξω από το σημείο, ενώ έγιναν και πέντε προσαγωγές, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη.





