Εύβοια

Βίντεο ντοκουμέντο: Πλιάτσικο σε παραλιακή ταβέρνα

Βούτηξε ακόμη και τις καρέκλες του μαγαζιού που είναι κλειστό λόγω lockdown.

Από τη μία κλοπή στην άλλη στη Χαλκίδα.

Αυτή τη φορά ένας άγνωστος δράστης έκλεψε, πριν λίγα 24ωρα, μέχρι και τις καρέκλες από παραλιακή ψαροταβέρνα, που είναι κλειστή λόγω του lockdown και βρίσκεται στην οδό Εθνικής Συμφιλίωσης 78, στο Φάρο Χαλκίδας.

Ο ιδιοκτήτης έπαθε σοκ όταν είδε να λείπουν δεκάδες καρέκλες από την επιχείρηση και αμέσως διαπίστωσε την κλοπή από το βίντεο της κάμερας ασφαλείας.

Ο ιδιοκτήτης κατέθεσε μήνυση στην Ασφάλεια Χαλκίδας, η οποία διενεργεί έρευνες για την σύλληψη του δράστη, χωρίς αποτέλεσμα ωστόσο μέχρι σήμερα.

Πηγή: eviazoom.gr