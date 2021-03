Θεσσαλονίκη

Lockdown: Καμπαρέ λειτουργούσε παράνομα… ξανά

Βαριά πρόστιμα όχι μόνο στον ιδιοκτήτη, που παρά τα…μέτρα που είχε πάρει, τελικά..την πάτησε για δεύτερη φορά.

Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος λειτουργούσε κατά παράβαση των μέτρων για την πανδημία. Συνελήφθη ο 58χρονος ιδιοκτήτης του και τού επιβλήθηκε πρόστιμο 5000 ευρώ, ενώ πρόστιμα, από 300 ευρώ στον καθένα, βεβαιώθηκαν σε δύο εργαζόμενες και τρεις πελάτες.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για το ίδιο «μπαρ-καμπαρέ» στην περιοχή Ανάληψη της Θεσσαλονίκης, όπου τον προηγούμενο μήνα αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο, διαπιστώνοντας ότι προσέφερε τις υπηρεσίες του σε θαμώνες, παρά τα περιοριστικά μέτρα για την ανάσχεση της υγειονομικής κρίσης. Τότε, οι αστυνομικοί είχαν αναγκαστεί να επιστρατεύσουν κλειδαρά, καθώς η πόρτα ήταν κλειδωμένη, ενώ εξωτερικά το μαγαζί ήταν εξοπλισμένο με κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Σε εκείνη την αστυνομική έφοδο είχαν συλληφθεί ο 58χρονος ιδιοκτήτης, επτά εργαζόμενες κι ένας πελάτης, που παραπέμφθηκαν να δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία.

Ένα μήνα αργότερα και συγκεκριμένα σήμερα τα μεσάνυχτα, αστυνομικοί μετέβησαν εκ νέου στο κατάστημα για έλεγχο. Βρέθηκαν ξανά μπροστά σε κλειδωμένη πόρτα, μόνο που αυτή τη φορά μπήκαν αιφνιδιαστικά, όταν αυτή άνοιξε μόλις βγήκε πελάτης από το εσωτερικό του μαγαζιού.

Με εντολή εισαγγελέα συνελήφθη ο ιδιοκτήτης για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη μολυσματικών ασθενειών όπως επίσης για παραβίαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, καθώς περιμετρικά βρέθηκα πάλι δύο κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης και εξοπλισμός καταγραφής.