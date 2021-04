Κορινθία

Φωτιά στο Χιλιομόδι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συναγερμός στην Πυροσβεστική. Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης αλλά και δύο αεροσκάφη.

Συναγερμός σήμανε νωρίς το μεσημέρι στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για πυρκαγιά σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής η φωτιά ξέσπασε στο Χιλιομόδι Κορινθίας, από άγνωστη ακόμα αιτία.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ στην επιχείρηση παίρνουν μέρος και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Εικόνες: korinthostv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: συναγερμός από το ιικό φορτίο στα λύματα

Σεισμός στα Χανιά

Κινηματογραφική σύλληψη για λαθραία τσιγάρα