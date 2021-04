Δωδεκανήσα

Νέος σεισμός κοντά στη Νίσυρο

Στους ρυθμούς των Ρίχτερ ζουν εδώ και αρκετές μέρες η Κως, η Νίσυρος και η Τήλος.

Ασθενή σεισμική δόνηση 4.5 Ρίχτερ κατέγραψε σήμερα, στις 19:26, το Ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο, με το επίκεντρο της δόνησης να εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 14 χιλιόμετρα νότια της πόλης της Νισύρου.

Το εστιακό βάθος του νέου σεισμού υπολογίζεται στα 15,5 χλμ γι αυτό και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Κω και στην Τήλο.

Ισχυρός σεισμός ανάμεσα στην Κω και την Τήλο, σημειώθηκε και στις 21:08, το βράδυ του Σαββάτου.

Πρόκειται για σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 Ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στα 18 χλμ νότια της Νισύρου. Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίζεται στα 13,9 χλμ.

Η σεισμική ακολουθία συνεχίζεται στην περιοχή μετά τα 5,2 Ρίχτερ της περασμένης Τρίτης, 13 Απριλίου. Χαρακτηριστικό είναι ότι νέα σεισμική δόνηση με μέγεθος 4 Ρίχτερ έγινε αισθητή στις 22:08, με το επίκεντρο της δόνησης να εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 11 χιλιόμετρα νότια, νοτιοδυτικά της πόλης της Νισύρου.

