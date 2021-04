Κοζάνη

Κοζάνη: Στάση εργασίας στο εργοστάσιο της ΔΕΗ για το θανατηφόρο ατύχημα

Το τραγικό δυστύχημα της περασμένης Παρασκευής, στοίχισε τη ζωή σε δύο εργατοτεχνίτες.

Τρίωρη στάση εργασίας για σήμερα, από τις 12μμ έως τις 3μμ, και συγκέντρωση στα γραφεία της εταιρείας AVAX, στο εργοτάξιο της αποθείωσης στην 5η Μονάδα του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, προκήρυξε το Δ.Σ. του Σωματείου Εργατοτεχνιτών και Εργαζομένων στην Ενέργεια (ΣΕΕΝ), προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το τραγικό δυστύχημα της περασμένης Παρασκευής (16 Απριλίου), που στοίχισε τη ζωή σε δύο εργατοτεχνίτες.

Το Σωματείο εργαζομένων υποστηρίζει ότι στο εργοτάξιο υπάρχει εντατικοποίηση της εργασίας με 12ωρη συνεχή απασχόληση λόγω έλλειψης προσωπικού, και ζητά από τη ΔΕΗ και την ιδιωτική εταιρεία όπου εργάζονταν οι δύο άτυχοι συνάδελφοί τους την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος, την απόδοση ευθυνών καθώς και την στήριξη των οικογενειών τους.

