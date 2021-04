Χαλκιδική

Χαλκιδική: ταυτοποιήθηκε το πτώμα που βρέθηκε σε αμαξοστάσιο

Θρίλερ με το πτώμα που βρέθηκε στη Χαλκιδική. Σε ποιον ανήκει, τι έδειξαν οι έρευνες.

(φωτό αρχείου)

Ταυτοποιήθηκε το πτώμα που βρέθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης σε δημοτικό αμαξοστάσιο, στη Χανιώτη Χαλκιδικής. Όπως προέκυψε ανήκει σε έναν 50χρονο Έλληνα, που διέμενε τον τελευταίο καιρό στην περιοχή.

Τη σορό του 50χρονου εντόπισε δημοτικός υπάλληλος, που ειδοποίησε την αστυνομία και ακολούθησαν έρευνες στο σημείο. Επιτόπου κλήθηκε ιατροδικαστής και παραγγέλθηκε νεκροτομή. Τα αίτια θανάτου δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ακόμη ανοιχτά καθώς το πτώμα δεν έφερε εμφανή σημάδια που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια και "φως" στις συνθήκες θανάτου θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.

Την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Ασφαλείας Πολυγύρου.