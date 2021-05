Χίος

Βροντάδος – Χίος: ο ρουκετοπόλεμος νίκησε την πανδημία! (εικόνες)

Εκατοντάδες ρουκέτες δημιούργησαν ένα μοναδικό υπερθέαμα στον ουρανό του Βροντάδου, διατηρώντας το έθιμο ζωντανό.

Μπορεί η πανδημία για δεύτερη συνεχή χρονιά να άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο γιορτάζουμε το Πάσχα όμως, δεν στάθηκε εμπόδιο στη ρίψη ρουκετών στον Βροντάδο, που εδώ και δεκαετίες αποτελεί πόλο έλξης για τους κατοίκους της Χίου αλλά και τους επισκέπτες.

Φέτος, η καθιερωμένη ρίψη ρουκετών δεν έγινε με στόχο τα καμπαναριά του Αγίου Μάρκου και της Παναγίας της Ερειθιανής αλλά καθ’ ύψος, στις 12:00 τα μεσάνυχτα του Μεγάλο Σαββάτου.

Μόλις ο ήχος των καμπαναριών σήμανε μεσάνυχτα, εκατοντάδες ρουκέτες δημιούργησαν ένα μοναδικό υπερθέαμα στον ουρανό του Βροντάδου δίνοντας το μήνυμα ότι ένα έθιμο που τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται από διάφορες καταστάσεις, παραμένει ζωντανό, αντιστέκεται, εξελίσσεται, προσαρμόζεται και επιβιώνει.

