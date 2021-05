Αιτωλοακαρνανία

Κορονοϊός - Μεσολόγγι: κλειστά τα σχολεία λόγω αυξημένων κρουσμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δήμος και η επιτροπή υγείας, συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα, εισηγήθηκαν την αναστολή του ανοίγματος των σχολείων.

Κλειστά έως την Τετάρτη 12 Μαΐου θα παραμείνουν όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα ειδικά σχολεία του Δήμου Μεσολογγίου, με απόφαση του δημάρχου, Κώστα Λύρου, λόγω των αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από τον δήμο, «με την απόφαση του δημάρχου, όπου λαμβάνονται υπόψη το ΦΕΚ της 8ης Μαΐου, οι διατυπωμένες απόψεις αρμοδίων εκπροσώπων φορέων, όπως της Διοίκησης του Νοσοκομείου Μεσολογγίου, του Ιατρικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας, της εκπαιδευτικής κοινότητας και της εισήγησης του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας, αποφασίζεται η διακοπή των μαθημάτων των σχολείων έως τις 12 Μαΐου, οπότε και θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης».

Μάλιστα, όπως δήλωσε ο δήμαρχος Μεσολογγίου, Κώστας Λύρος, «ο δήμος και η επιτροπή υγείας από την προηγούμενη εβδομάδα και συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα, εισηγήθηκαν την αναστολή του ανοίγματος των σχολείων» και πρόσθεσε: «Εμπρός στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και την διασπορά που είναι μεγάλη ακόμη και στην εκπαιδευτική κοινότητα, με στάση ευθύνης αποφασίσαμε να μην ανοίξουν τα σχολεία μέχρι την Τετάρτη. Η υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών πρέπει να προασπιστεί. Καλώ όλους τους συνδημότες να επιδείξουν την μέγιστη δυνατή προσοχή».

Ειδήσεις σήμερα:

Ραφήνα: Συναγερμός για εξαφάνιση 18χρονου

Αναστολές συμβάσεων Απριλίου: πότε πληρώνονται οι αποζημιώσεις

Πατέλης: η δήλωση του για το διδακτορικό που άναψε “φωτιές”