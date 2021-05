Ζάκυνθος

Δολοφονία στην Ζάκυνθο: θα “μιλήσει” το αυτοκίνητο των δραστών; (βίντεο)

Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για το υλικό από κάμερες ασφαλείας, τους δράστες και τις σχέσεις του θύματος. Τι ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Μπορεί να άφησαν πίσω τους μόνο αποκαΐδια, αλλά το όχημα της εκτέλεσης του Ντίμη Κορφιάτη ίσως είναι και το μοναδικό ισχυρό στοιχείο, που έχουν οι αστυνομικοί για τους δράστες. Γνωρίζουν πότε και από πού κλάπηκε και κάνουν έναν αγώνα δρόμου για να βρουν πλάνα από κάμερες ασφαλείας με τους επιβαίνοντες τού αυτοκινήτου, χωρίς καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Την ώρα της δολοφονίας, οι δράστες γνώριζαν ότι θα τραβήξουν τα βλέμματα όλων και έτσι φρόντισαν να μην μπορεί κάποιος να τους αναγνωρίσει. Ακόμα και η κάμερα ασφαλείας έξω από το τεχνικό γραφείο, που κατέγραψε την επίθεση, δεν βοηθά ιδιαίτερα.

Οι εκτελεστές φορούσαν μαύρα ρούχα, μαύρες κουκούλες full face και είχαν κανονική σωματοδομή.

Με το ενδεχόμενο οι δράστες να μην έσπευσαν να εγκαταλείψουν το νησί, αμέσως μετά τη δολοφονία, οι αρχές ερευνούν τις ενοικιάσεις καταλυμάτων και οχημάτων το επίμαχο διάστημα, πριν και μετά το πρωινό της περασμένης Παρασκευής, ενώ γίνεται και έλεγχος όσων φεύγουν από τη Ζάκυνθο με πλοίο ή με αεροπλάνο.

Ψάχνουν ομοιότητες με την δολοφονία της συζύγου του

Στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας έχουν συνεχώς μπροστά τους και τον φάκελο με την απόπειρα σε βάρος του 54χρονου, που κατέληξε στη δολοφονία της συζύγου του. Αναζητούν ομοιότητες και διαφορές, ενώ στο μικροσκόπιό τους μπαίνουν και πάλι τα όσα είχε καταγγείλει ο επιχειρηματίας τον περασμένο Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, «Κανένας σε αυτό το στάδιο δεν μπορεί να είναι βέβαιος για το εάν έχουμε να κάνουμε με τους ίδιους δράστες. Ο τρόπος δράσης στις δύο επιθέσεις έχει βασικές διαφορές, αλλά και στις δύο υπάρχει προσεκτικός σχεδιασμός. Η αλήθεια είναι ότι ο ηθικός αυτουργός είχε κάθε λόγο να χρησιμοποιήσει διαφορετικά άτομα».

Το θύμα της επίθεσης είχε απασχολήσει τις Αρχές, ενώ πρόσφατα είχε καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας σε υπόθεση ληστείας. Θύμα της ληστείας ήταν ο νυν Δήμαρχος Ζακύνθου, Νικήτας Αρετάκης, ο οποίος όμως υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τον 54χρονο. Μάλιστα, ο Νικήτας Αρετάκης λέει ότι ο δολοφονημένος επιχειρηματίας «τα τελευταία χρόνια είχε αποφασίσει λόγω της οικογένειας να σταματήσει την παραβατική ζωή και να ασχοληθεί μόνο με τις νόμιμες δραστηριότητες του».

Οι ερευνητές της Αστυνομίας προσπαθούν να μάθουν την καθημερινότητα του 54χρονου θύματος, αλλά και με ποιους μπορεί να είχε τόσο σημαντική αντιδικία, που να αποτελεί κίνητρο για τη δολοφονία του.

