Κορινθία

Κόρινθος: Στη φυλακή ο πατέρας που κατηγορείται για τον βιασμό της κόρης του (βίντεο)

Το δράμα που ζούσε το κορίτσι έγινε γνωστό όταν η ίδια το κατήγγειλε, μαζί με την μητέρα του, στο Αστυνομικό Τμήμα Βραχατίου.

Ενώπιον του ανακριτή, στα δικαστήρια της Κορίνθουμ οδηγήθηκε το πρωί ο 45χρονος που κατηγορείται για τον βιασμό της ανήλικης κόρης του, στο χωριό Άσσος.

Ο 45χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέως και αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές Τρίπολης. Κατά την είσοδό του, ο 45χρονος αρκέστηκε να πει ότι δεν είναι όλα όσα λέγονται αλήθεια για εκείνον και τη δράση του.

Το δράμα που ζούσε το κορίτσι έγινε γνωστό όταν η ίδια το κατήγγειλε, μαζί με την μητέρα του, στο Αστυνομικό Τμήμα Βραχατίου, όπου περιέγραψε στους αστυνομικούς όσα βίωνε από τα 12 χρόνια της.

Σημειώνεται πως η ανήλικη θα μεταφερθεί σε ιατροδικαστή σε νοσοκομείο της Αθήνας για εργαστηριακές εξετάσεις.

Πηγή: korinthostv.gr