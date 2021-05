Καστοριά

Σεισμός ταρακούνησε την Καστοριά

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00.31 σε περιοχή 10 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της λίμνης της Καστοριάς, σύμφωνα με τα δεδομένα του Σεισμολογικού Σταθμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο σεισμός ήταν επιφανειακός, είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Έγινε αισθητός σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.

