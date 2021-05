Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο - Αχελώος: νεκρός ψαροντουφεκάς στον ποτάμό

Η κινητοποίηση για την εξαφάνιση του ολοκληρώθηκε με τραγικό τρόπο. Που αποδίδονται τα αίτια του θανάτου του.

Σοκ έχει προκαλέσει στη κοινωνία του Αγρινίου η είδηση για τον τραγικό θάνατο που βρήκε χθες Τετάρτη, ένας 49χρονος στη Γέφυρα του Αχελώου.

Σύμφωνα, με πληροφορίες από την τοπική Αστυνομία ο άτυχος βρέθηκε στο σημείο γύρω στις 3 μετά το μεσημέρι προκειμένου να κάνει ψαροντούφεκο. Η πρώτη ενημέρωση για την εξαφάνιση του δόθηκε στις Αρχές από την ίδια τη σύζυγό του γύρω στις 9 το βράδυ και αμέσως ξεκίνησε κινητοποίηση για τον εντοπισμό του τόσο από την Αστυνομία όσο και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Οι συντονισμένες έρευνες είχαν ως αποτέλεσμα να βρεθεί η σορός του άτυχου 49χρονου, να επιπλέει ανάσκελα, σε έναν παραπόταμο στο ύψος της Στράτου.

Σύμφωνα, με πληροφορίες πάντα από την Αστυνομία έως αυτή την ώρα δεν υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια, όμως πιθανολογείται ότι ο θάνατος προήλθε είτε από το γεγονός ότι δεν είχε φορέσει τα βατραχοπέδιλά του ή γιατί μπορεί η ροή του νερού να τον παρέσυρε με τρόπο ώστε να μην μπορεί να αντιδράσει.

Σε κάθε περίπτωση η Αστυνομία ερευνά όλα τα ενδεχόμενα, ενώ φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή η οποία θα γίνει στο Πανεπιστημιακό της Πάτρας.

