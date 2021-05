Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Επίθεση με γκαζάκια στο Γερμανικό Ινστιτούτο (βίντεο)

Επίθεση με γκαζάκια στο Γερμανικό Ινστιτούτο, στη Θεσσαλονίκη, εξαπέλυσαν άγνωστοι στις 5.40 τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Από την έκρηξη ξέσπασε φωτιά που προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον πρόσοψη του κτιρίου, αλλά και σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, που βρισκόταν μπροστά από την είσοδο του Ινστιτούτου.

Παράλληλα καταστράφηκε ένας κάδος απορριμμάτων που είχε τοποθετηθεί στο σημείο.

Έρευνες για το συμβάν πραγματοποιούν οι Αρχές της περιοχής, ενώ εξετάζονται και βίντεο από κάμερες ασφαλείας.